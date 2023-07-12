RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Стальной фронт" передал бойцам партию дронов и техники более чем на 3 млн гривен

Фото: "Стальной фронт" передал бойцам партию дронов и техники более чем на 3 млн гривен (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Украинские военнослужащие получили очередную партию технику – 8 квадрокоптеров DJI Matrice и 8 терминалов Starlink. Сумма помощи составляет около 3,3 млн грн, ее передала компания "Лемтранс", в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Мы поддерживаем государство, потому что верим, что эффективное взаимодействие между ним и бизнесом является залогом безопасности страны. Сейчас все наши усилия направлены на обеспечение стабильной работы компании, ведь это рабочие места для украинцев, налоговые отчисления в бюджет Украины, а главное - помощь защитникам", - заявил генеральный директор "Лемтранса" Владимир Мезенцев.

В настоящее время более 70 сотрудников компании "Лемтранс" защищают Украину в рядах ВСУ. Общая сумма помощи компании бойцам и мирным жителям Украины уже достигла 38 млн грн.

Напомним, "Стальной фронт" - инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова передают помощь защитникам Украины. Стоимость помощи уже превысила 5 млрд. грн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины