"Стальной фронт" передал бойцам на донецком направлении партию бронежилетов

"Первое, чем "Метинвест" начал обеспечивать военных - качественная защитная амуниция. Потому что это, в первую очередь, сохранившаяся жизнь наших военных. Мы понимаем, что на фронте невозможно работать без бронежилетов, которые действительно имеют высокую степень защиты и остаются легкими. Так что делаем все, чтобы обеспечить именно такой защитой наших бойцов", - говорит директор по закупкам "Запорожстали" Евгений Авджи.

Всего с начала полномасштабной войны "Метинвест" самостоятельно и совместно с партнерами изготовил или закупил за границей 165 тысяч бронежилетов. Также компания приобрела и передала более 25 тысяч шлемов и касок.

Всего с начала полномасштабной войны "Метинвест" направил на помощь ВСУ и украинцам уже 4 млрд гривен. Из этой суммы более 2 млрд грн - помощь в рамках "Стального фронта".