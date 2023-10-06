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"Стальной фронт" передал бойцам на донецком направлении партию бронежилетов

Фото: "Стальной фронт" передал бойцам на донецком направлении партию в 500 бронежилетов (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Военнослужащие 63-й отдельной механизированной бригады на донецком направлении получили 500 бронежилетов класса защиты 4+. Эту броню изготовили на предприятиях "Метинвеста" в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Первое, чем "Метинвест" начал обеспечивать военных - качественная защитная амуниция. Потому что это, в первую очередь, сохранившаяся жизнь наших военных. Мы понимаем, что на фронте невозможно работать без бронежилетов, которые действительно имеют высокую степень защиты и остаются легкими. Так что делаем все, чтобы обеспечить именно такой защитой наших бойцов", - говорит директор по закупкам "Запорожстали" Евгений Авджи.

Всего с начала полномасштабной войны "Метинвест" самостоятельно и совместно с партнерами изготовил или закупил за границей 165 тысяч бронежилетов. Также компания приобрела и передала более 25 тысяч шлемов и касок.

Всего с начала полномасштабной войны "Метинвест" направил на помощь ВСУ и украинцам уже 4 млрд гривен. Из этой суммы более 2 млрд грн - помощь в рамках "Стального фронта".

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Метинвест