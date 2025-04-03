"Стальной фронт" Ахметова запустил производство защиты на канадские Roshel

Бронемашины Roshel Senator - это канадская колесная техника, которая активно применяется ВСУ для перевозки личного состава, эвакуации раненых и патрулирования. Она имеет хорошую базовую броню, но в условиях украинского фронта нуждается в дополнительной защите от FPV-дронов и обломков.

Именно для этого "Стальной фронт" запустил производство внешних защитных экранов - специальных металлических конструкций, которые крепятся поверх корпуса машины. Такие экраны служат как "барьер" - перехватывают взрывную волну и осколки еще до того, как те достанут корпус бронемашины. Это существенно снижает риск повреждения техники и ранений экипажа.

Проект реализуется силами компании "Метинвест" в тесной координации с военными. Конструкция экранов разработана инженерами совместно с экипажами, которые уже эксплуатируют Roshel в прифронтовых зонах.

"Мы не просто производим сталь - мы создаем решения, которые спасают жизни. Roshel - это хорошая техника, но сегодняшняя война требует новых подходов к безопасности. Защитные экраны от "Стального фронта" - это адаптация под реальные угрозы, прежде всего FPV-дроны, которые стали главной опасностью для бронетехники", - отметил Александр Мироненко, операционный директор Группы "Метинвест".

Бронемашины Roshel - одна из самых массовых западных платформ, которые поступили в Украину. Как сообщалось, Канадский производитель бронетехники Roshel передал украинским военным 1700 бронеавтомобилей Senator. Их активно используют подразделения на востоке и юге. Благодаря новым экранам эти машины станут еще более защищенными - с учетом современной тактики и угроз на поле боя.

Напомним, "Стальной фронт Рината Ахметова" - это инициатива, которая сосредотачивается не только на поставке готовой техники Силам Обороны Украины, но и на разработке собственных решений для фронта. В частности, речь идет о создании стальных укрытий, командных бункеров, противодронных решений и защитных систем для бронетехники.