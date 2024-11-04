"Стальной фронт" Ахметова изготовил защитные экраны для бронеавтомобилей "Казак"

"Защитные экраны для техники созданы с учетом особенностей боевых задач и специфики каждой модели. Мы тесно сотрудничали с военными инженерами, чтобы обеспечить оптимальный уровень защиты и сохранить маневренность машин "Казак", - пояснил представитель "Стального фронта".



Машины "Казак" - серия украинских бронеавтомобилей, предназначенных для транспортировки личного состава, выполнения боевых задач и защиты военных в зоне боевых действий. Они стали популярны в украинской армии благодаря своей мобильности, бронезащите и адаптации к условиям современной войны.



Изготовленные из высококачественной стали, защитные экраны обеспечивают надежную защиту "Казаков" без ограничения мобильности. Благодаря такой конструкции экраны задерживают обломки и дроны, минимизируя их контакт с корпусом машины, уменьшая риск повреждения техники и угрозу для экипажа.



Инициатива "Стальной фронт" планирует продолжить изготовление экранов и в дальнейшем снабжать техникой другие подразделения ВСУ. После успешного внедрения защитных решений для машин Козак компания рассматривает возможность производства подобных экранов для другой техники по запросу военных.