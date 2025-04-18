"Стальной фронт" Ахметова изготовил более 200 багги для ВСУ

Метинвест-СМЦ начал отгружать металл для мобильных автомобилей багги еще в начале 2023-го года. За это время из металла компании изготовили более 200 единиц техники для ВСУ. Недавно состоялась передача очередной партии - для Государственной пограничной службы Украины.

В условиях боевых действий такие машины - незаменимые помощники. Ведь благодаря своей маневренности и скорости идеально подходят для подвоза боеприпасов, эвакуации раненых, перемещения на сложных участках фронта и разведки.

"Метинвест поддерживает ВСУ с первых дней полномасштабной войны. В частности, Метинвест-СМЦ уже два года бесплатно отгружает металлопродукцию для изготовления багги. Машины отправляются на разные направления, чтобы помогать защитникам выполнять боевые задачи. Пограничники получают машины впервые. Надеемся, что они будут исправно служить защитникам и спасут немало жизней", - отметил директор по клиентскому сервису и операционной деятельности Метинвест-СМЦ Александр Паламарчук.

С начала полномасштабной войны в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова было налажено производство целого ряда стальных изделий для нужд воинов. В частности, из стали Метинвеста для Сил обороны Украины изготавливаются защитные экраны противодействия FPV-дронам, которые устанавливаются на бронетехнику и берегут жизни защитников.