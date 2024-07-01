"Стальной фронт" Ахметова разрабатывает защитные экраны для БМП Bradley ВСУ

По его словам, проект начался полтора года назад с производства защитных экранов для советских танков Т-64 и Т-72. Экраны полностью закрывают башню, моторный отсек, а также щели, в которые может залететь дрон и обездвижить танк или заклинить башню. А это влияет на его боеспособность и возможность эвакуироваться с поля боя – а значит и на жизнь экипажа. Впоследствии оказалось, что и американские боевые машины, предоставленные Украине, так же беззащитны перед вражескими дронами.

"Когда ВСУ получили американские Abrams и БМП Bradley, оказалось, что они обладают уязвимостью против дронов-камикадзе. Стальной Фронт начал производить защитные экраны для наших и американских танков", - рассказал Мироненко.

По словам Мироненко, это совместная работа с бойцами, которые предоставляют обратную связь, что позволяет усовершенствовать конструкции.

"Такого количества дронов, используемых сейчас в Украине, не было нигде и никогда. Ни в Ираке, ни в Афганистане, ни в других местах, где применялись танки Abrams. Поэтому американцы не имели такого опыта, как защищать танки от дроновых атак", – отметил Мироненко.

Защитные экраны производятся из стали предприятий "Метинвеста". Процесс изготовления одного комплекта для Abrams длится до 10 дней, а для советских танков – 2-3 дня.

"Это работает так: мы разрабатываем и передаем военным первый образец. Они его на полигоне тестируют. Когда мы получаем обратную связь, что все хорошо, переходим к массовому производству. Или дорабатываем с учетом замечаний от бойцов и затем предоставляем новые образцы, тестируем . Если нет замечаний, начинаем серийное производство", - рассказывает Мироненко.

Сейчас "Метинвест" разрабатывает защитные экраны для Bradley, первые образцы которых поедут на испытания уже через неделю.

"Когда мы получим обратную связь от военных, сможем масштабировать это производство и укрывать Bradley, которые сейчас работают в Украине. Самые главные отзывы, которые мы получаем, – это благодарность бойцов за то, что мы помогли им остаться в живых и продолжать избивать врага" , – подчеркнул Мироненко.

Обратную связь Мироненко получает в виде фотографий от военных. В последний раз это был танк, который получил повреждение и был остановлен на поле боя. Впрочем, экипаж не пострадал – именно благодаря защитному экрану.

"Стальной фронт" также работает над строительством крупнейшего подземного госпиталя на линии фронта, который будет обеспечен хирургическими и реанимационными палатами для стабилизации раненых бойцов.

Производство защитных экранов для техники важно для повышения обороноспособности украинских войск и сохранения жизни бойцов в зоне боевых действий.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения бизнесы Рината Ахметова направили на помощь военным (в рамках инициативы "Стальной фронт") и гражданским свыше 9 млрд грн.