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"Стальной фронт" Ахметова начал производство защитных экранов для танков Leopard

Фото: "Стальной фронт" Ахметова начал производство защитных экранов для танков Leopard
Автор: Александр Мороз

Украинские танки Leopard получают новый уровень защиты благодаря разработке стальных экранов-решеток от инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова. Их производит Метинвест на своих засекреченных производствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Экраны предназначены оградить военную технику и жизнь бойцов от ударов FPV-дронов, которые остаются большой угрозой на поле боя. Себестоимость конструкции – примерно 20 тысяч долларов, но это лишь 0,3% от стоимости собственно танка Leopard, который стоит около 6 млн долларов. К тому же ВСУ получает эти стальные экраны бесплатно.

В отличие от российских "импровизированных" защит украинские экраны обеспечивают защиту без потери маневровости и боевой эффективности техники.

"Первоочередная задача экранов - защита техники без ограничений в функциональности, безопасности для экипажа или маневровости. Поэтому экраны и создаются таким образом, чтобы не влиять на функциональную составляющую. В противном случае их использование было бы неоправданным и лишним", - отметил операционный директор Группы. "Метинвест" Александр Мироненко.

Эти конструкции уже используются на советских танках Т-72, украинских Т-64 и американских M1 Abrams, а также БМП Bradly. Устанавливаются экраны на собственных ремонтных базах ВСУ, и потом, оборудованные дополнительной защитой, машины отправляются на ноль. На монтаж одного экрана у команды из 10-12 человек уходит около 12 часов.

"Ребята отмечают, что живучесть техники растет на 30-40%. Есть реальные случаи, когда технику остановили на поле боя, но благодаря нашему экрану экипаж остался живым и невредимым. Военные смогли выбраться, а машину впоследствии забрали на восстановление", - добавляет Мироненко. .

Leopard – это немецкий танк, который считается одним из лучших в мире благодаря своей маневренности, эффективности использования топлива и несложному обслуживанию.

Инициатива "Стальной фронт" Рината Ахметова активно поддерживает украинских военных с начала полномасштабной войны. В рамках этого проекта производятся бронепластины, мобильные укрытия и другие изделия для ВСУ.

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Ринат АхметовТанк Leopard