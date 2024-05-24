"Стальной Фронт" Ахметова начал производство экранов, защищающих танки Abrams от FPV

Такие экраны созданы специально для советского Т-72, украинского Т-64 и американского M1 Abrams. После проведения длительной и тщательной процедуры тестирования и испытания стальные экраны начали бесплатно снабжаться ВСУ. В настоящее время изготовлено и передано более 25 дополнительных систем защиты, из которых семь – для танков M1 Abrams.

Стальные экраны противодействия FPV-дронам для танков – чисто украинский продукт. Все чертежи защитных экранов выполнялись с учетом специфики конструктивных особенностей каждого из видов танков, ведь дополнительные конструкции должны не только защищать от внешних угроз, но и не ограничивать функциональность самой техники, не усложнять ее эксплуатацию в условиях боев, не мешать бойцам. Общий вес конструкции экрана составляет до 430 кг.

"Предприятия Стального Фронта Рината Ахметова имеют опыт создания дополнительной брони для экипажей боевых машин, защита танков – это еще одно направление. Совместно с военными инженерами мы проанализировали типичные для поражения FPV-дронами зоны боевой техники, уязвимые места, которые нужно защитить, и разработали конструкции дополнительной защиты. Протидроновые стальные экраны помогают не просто защитить дорогую технику от поражения врагом, но и берегут жизнь украинских военнослужащих. А это с самого начала войны было одной из задач Стального Фронта. жить и работать на свободной украинской земле", - отметил операционный директор Группы "Метинвест" Александр Мироненко.

В производстве противодроновых стальных экранов одновременно привлечены 10-12 специалистов на предприятии. Изготовление и установка экранов на один танк занимает до 12 часов рабочего времени.