"Стальной фронт" Ахметова построил более 80 км фортификаций на Донетчине и Запорожье

Строительство защитных фортификационных сооружений первой и второй линии обороны активизировалось в декабре 2023 г. в координации с Министерством обороны Украины и взаимодействия с инженерными войсками.

В режиме 24/7 специалисты входящих в SCM компаний в рамках инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова работали над созданием фортификаций, которые станут дополнительной защитой для сотен тысяч горожан и украинских воинов в Донецкой и Запорожской областях.

К строительству защитных сооружений привлечены около сотни специалистов компаний - водителей, операторов кранов и экскаваторов, а также до 25 единиц разнопрофильной спецтехники одновременно - экскаваторы, автокраны, крупногабаритные грузовики.

Кроме привлечения техники и сотрудников, представители "Стального фронта" проводили земляные работы, предоставляли строительные материалы, древесину, гидробарьер и другие материалы.

При создании взводных опорных пунктов активно использовались стальные "крыевки" - собственная разработка монтируемого под землю и защищающего от обстрелов Метинвеста из волнистой стали. Всего весной на указанных участках фронта установили 43 мобильных стальных бункера.

"С первых дней полномасштабного вторжения "Стальной фронт" Рината Ахметова приобщился к возведению фортификационных сооружений вблизи линии фронта. В прошлом году нам, Метинвесту, пришлось активизировать работу, потому что враг не оставляет попыток прорвать украинскую оборону. Стальной Фронт считает нужным мобилизовать все возможные ресурсы на строительство фортификационных сооружений, которые помогут остановить агрессора и защитят жизнь сотен тысяч мирных жителей Донецкой и Запорожской областей. Мы стоим бок о бок с ВСУ, чтобы отстаивать свое право жить и работать на свободной украинской земле", - отметил операционный директор группы "Метинвест" Александр Мироненко, принимавший активное участие в строительстве.

Возведение фортификаций будет продолжаться. Сейчас активные работы круглосуточно проводятся на Донецком направлении совместно с Донецкой областной военно-гражданской администрацией. А на Кураховском направлении - вместе с компанией ДТЭК.

Всего с начала полномасштабной войны предприятия SCM в рамках миллиардной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова направили в поддержку ВСУ и мирных жителей более 8 млрд грн и стали крупнейшими донорами Вооруженных сил Украины среди частных компаний в Украине.