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"Стальной фронт" Ахметова передал РЭБы для помощи жителям под Авдеевкой

Фото: "Стальной фронт" Ахметова передал РЭБы для помощи жителям под Авдеевкой (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Группа "Метинвест" в рамках инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова передала четыре системы радиоэлектронной борьбы для автомобилей, которые будут эвакуировать жителей наиболее опасных районов с востока Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

За спецоборудованием в "Стальной фронт" обратилась Авдеевская городская военная администрация.

"Системы РЭБ для автомобилей предоставляют возможность проводить безопасную эвакуацию местного населения и доставлять гуманитарные грузы для тех людей, кто для себя принял решение пока оставаться. Это оборудование себя очень хорошо зарекомендовало и спасло не одну жизнь", - прокомментировал представитель группы "Метинвест" Юрий Кциненко.

Начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш рассказал, какие общины нуждаются в немедленной помощи.

Мы получили от Метинвеста действительно полезное и нужное оборудование. Оно будет использоваться на Авдеевском направлении. осуществлять эвакуацию, которая на сегодня еще продолжается", - рассказал начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш.

Сейчас в Донецкой области ведутся самые ожесточенные бои, и высокоэффективное оборудование сможет спасти и технику, и человеческие жизни.

Напомним, общая помощь бизнесов Рината Ахметова военным и гражданским с момента полномасштабного вторжения достигла 7,6 млрд грн.

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