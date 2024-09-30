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"Стальной фронт" Ахметова передал пикапы и дроны на Покровское направление

Фото: "Стальной фронт" Ахметова передал пикапы и дроны на Покровское направление
Автор: Александр Мороз

Инициатива "Стальной фронт", основанная Ринатом Ахметовым для поддержки украинских военных, передала пограничникам на Покровском направлении фронта подкрепление - четыре пикапа и сто дронов. Эта помощь направлена на повышение мобильности и оперативной разведки, которые часто являются критическими для успешного выполнения задач в прифронтовой зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу инициативы.

"Мы постоянно помогаем пограничникам техникой, авто, разведывательными средствами. Это то, что постоянно нужно на горячих направлениях нашим бойцам. Общая сумма именно этой помощи - 4 млн грн", - пояснил Александр Водовиз, представитель "Стального фронта" и руководитель проектного офиса гендиректора Группы "Метинвест".

На современном этапе войны мобильность и техническое превосходство становятся решающими факторами. Пикапы используются для быстрого передвижения личного состава, доставки боеприпасов или эвакуации раненых из опасных зон. Со своей стороны, дроны являются одним из самых эффективных инструментов для точного определения позиций врага, проведения разведки и корректировки огня артиллерии.

Эта помощь становится особенно актуальна на Покровском направлении, где продолжаются тяжелые бои. Ситуация на этом фронте остается динамичной и поддержка в такой форме позволяет украинским пограничникам держать оборону.

Инициатива "Стальной фронт" была создана Ринатом Ахметовым в начале полномасштабного вторжения и фокусируется на поддержке Вооруженных сил Украины. За это время проект предоставил украинским военным тысячи единиц техники и оборудования, а также помогает в защите военных от современных угроз, таких как дроны и артиллерийские обстрелы. Общая сумма помощи – более 10 млрд грн.

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Ринат АхметовПокровск