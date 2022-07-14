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Стала відома кількість звільнених сел та міст в Херсонській області

Фото: ЗСУ звільнили 44 населені пункти в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українським військовим вдалося звільнити вже 44 населених пункти в Херсонській області. Наразі окупанти постійно обстрілюють вже звільнені міста та села.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в.о. керівника Херсонської ОВА Дмитра Бутрія.

"Більша частина Херсонської області знаходиться під тимчасовою окупацією. Зараз звільнені 44 населених пунктів. Вони дуже сильно страждають, тому що російські окупанти постійно їх обстрілюють. Вони зазнають дуже великих руйнувань. Руйнується інфраструктура, житлові будинки.Ось так "руський мир" хоче знищити нашу державу", - сказав він.

Нагадаємо, 11 липня військовослужбовці ЗСУ звільнили село Іванівка у Херсонській області від російських окупантів.

Як повідомлялось 1 червня, українські військові змогли відбити понад 20 населених пунктів на півночі Херсонської області. Наступ ЗСУ триває.

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Херсон