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Стала відома причина смерті Бернардо Бертолуччі

STYLERПерсона    26.11.2018 - 11:34
Стала відома причина смерті Бернардо Бертолуччі
Бернардо Бертолуччі (фото: Getty Images)

З'явилися подробиці смерті великого італійця Бернардо Бертолуччі

В Італії помер режисер Бернардо Бертолуччі. Серце легендарного 77-річного кінематографіста зупинилося у понеділок, 26 листопада.

Як повідомив друг і колега оскароносного режисера Флавія Скіаві, Бертолуччі помер близько сьомої години ранку в своєму власному будинку в Римі. Причина смерті - рак.

Британське видання The Guardian пише, що Бертолуччі вже більше десяти років знаходився в інвалідному візку. Режисер втратив здатність самостійно пересуватися після того, як в 2003 році йому була проведена операція з видалення грижі між дисками, яка виявилася невдалою. В останні роки до цього недугу додалася онкологія.

Стала відома причина смерті Бернардо Бертолуччі

Бернардо Бертолуччі (фото: Getty Images)

Зазначимо, що всесвітню славу Бертолуччі принесли фільми "Останній імператор", "Конформіст", "Останнє танго в Парижі", "Маленький Будда" і багато інших.

Його творчість було відзначено преміями "Оскар", "Золотий глобус", BAFTA, він є лауреатом премій Берлінського, Венеціанського і Каннського кінофестивалів. У 2013 році Бертолуччі був удостоєний зірки на голлівудській Алеї слави.

Нагадаємо, що 25 листопада помер легендарний український футболіст - зірка київського "Динамо".

Також ми писали про те, що днями помер один з найскандальніших режисерів сучасності.

Відео: РБК-Україна

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