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Став відомий план візиту глави Пентагону в Україну

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П'ятниця 15 жовтня 2021 22:37
Став відомий план візиту глави Пентагону в Україну Фото: глава Пентагону США Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Міністр оборони Ллойд Остін вирушає в поїздку до Європи в ці вихідні. Він, зокрема, відвідає Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.

Очікується, що в Україні глава Пентагону зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Андрієм Тараном. В ході зустрічі Остін підтвердить незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

"Візит також послужить можливістю обговорити прогрес України в реалізації реформ оборонної та оборонної промисловості, необхідних для просування її євроатлантичних устремлінь, а також регіонального співробітництва між чорноморськими союзниками і партнерами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Остін незабаром здійснить робочий візит до Європи. В рамках візиту він планує відвідати Україну.

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