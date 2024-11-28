Стадион-долгострой в Ирпене хотят превратить в большой спорткомплекс для ветеранов

По ее словам, работы по строительству спорткомплекса Государственного налогового университета с физкультурно-реабилитационным центром начались задолго до полномасштабного вторжения и на начало 2022 года этот проект находился почти на финальной стадии. Впрочем, впоследствии его территория, как и сооружения, на ней испытали значительные разрушения из-за обстрелов россиян весной 2022 года. Равно как и вся территория университета.

После деоккупации Киевской области и начала ее восстановления, добавила Шуляк, планы по завершению этого объекта начали раздаваться снова, но за неимением финансирования этот проект оказался на паузе. Сейчас предлагается на базе спорткомплекса создать спортивно-реабилитационный центр для ветеранов.

"Мы поддерживаем совместную инициативу с народным депутатом Василием Вирастюком по созданию спортивно-реабилитационного центра на базе недостроенного спортивного комплекса Государственно налогового университета. Это сверхважная инициатива как в контексте реинтеграции наших ветеранов, так и в контексте стратегии развития Ирпенской громады, поэтому сейчас у этого есть все шансы", - подчеркнула Шуляк.

Она пояснила, что адаптивные виды спорта залог не только физической адаптации украинских защитников, но и психологической. Так, вместе с Федерацией стронгмена Украины "Слуга Народа" открыли всеукраинские спортивные соревнования по адаптивным видам спорта среди ветеранов и действующих военнослужащих "Сильные Украины".

Под главным судейством Василия Вирастюка эти соревнования вдохновляют и мотивируют наших участников к новым достижениям.

Основными целями соревнований являются:

Улучшение физического, психического и эмоционального здоровья через физическую активность и командную работу;

Социальная адаптация и интеграция ветеранов, которые получили физические или психологические травмы, лиц с инвалидностью;

Мотивация к развитию и участию в престижных всеукраинских и международных соревнованиях;

Создание ветеранского спортивного сообщества, спортивных послов и лидеров-ветеранов в регионах.

"Как показал кейс "Сильных Украины", адаптивные виды спорта - чрезвычайно действенный способ реинтеграции и реабилитации ветеранов. Они нуждаются в поддержке в возвращении к гражданской жизни, и спорт играет важную роль в этом процессе, уменьшает социальную изоляцию, способствует новым социальным связям предоставляет платформу для самовыражения и достижений", – подчеркнула Шуляк.

По ее словам, объект Государственного налогового университета имеет много преимуществ над другими. Большинство работ уже выполнено, а широкая вариативность в будущей его эксплуатации поможет более гибко планировать и применять лучшие практики спортивной реабилитации наших защитников.

"Ирпень может стать первым городом, который может создать такое спортивное пространство. Поэтому университету, местным и центральным властям следует объединиться совместно с донорами, бизнесом и партнерами, чтобы найти все возможности для такого преобразования. Раньше мы уже проводили подобные встречи, но сейчас их следует восстановить с новой силой, чтобы добиться скорейшего результата", - резюмировала парламентарий.