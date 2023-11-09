Для стабильности энергосистемы ТЭС ДТЭК сгенерировали 12,3 млрд кВт/ч электроэнергии

Как отмечается, вопреки враждебным атакам теплоэлектростанции "ДТЭК Энерго" продолжают поддерживать надежность украинской энергосистемы своими маневровыми мощностями.

Для этого за 10 месяцев текущего года ТЭС компании отпустили около 12,3 млрд кВт*ч электроэнергии. В сообщении уточняется, что это эквивалентно среднему потреблению около 4,1 млн семей в течение года.

"Отопительный сезон начался. Как и очередные волны энергетического террора россии, которые наши станции снова испытывали и в октябре, и в ноябре. Все это будет только повышать нагрузку на энергосистему, особенно в пики потребления. Поэтому энергетики ежедневно в режиме 24/7 делают свою работу и будут продолжать усиленно работать, чтобы поддерживать надежность тепловой генерации и украинской энергосистемы, ведь это - свет и тепло в домах украинцев", - цитирует пресс-служба слова генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева.

Напомним, 7 ноября россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго в прифронтовой области. Обошлось без жертв, но в результате обстрела оборудования предприятия получило повреждения.