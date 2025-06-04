Для стабилизации энергетической системы надо пересмотреть существующие прайс-кэпы, - эксперт

По его словам, сейчас в обществе царит ложное впечатление, что в энергосекторе нет серьезных проблем - свет есть, тарифы не растут, импорт обеспечивает баланс. Однако это - лишь поверхностная картина.

"Во-первых, сейчас нет энергетических проблем, которые рядовой потребитель может верифицировать. Это не значит, что в энергосекторе все хорошо и что все последствия российских атак ликвидированы, просто потребитель о них не знает. Свет вот есть круглосуточно, несмотря на потребность в его импорте, или даже ограничения поставок промышленности в некоторые периоды", - отметил Прокип.

По его мнению, регулятор - НКРЭКУ - вряд ли пойдет на отмену или даже пересмотр прайс-кепов, введенных еще в 2019 году как временная мера. Это, в свою очередь, ограничивает возможности рынка для гибкого реагирования, делает невозможным рентабельный импорт электроэнергии в пиковые часы и создает риски для энергобезопасности.

"Печаль и страх вызывает то, что мы снова можем оказаться в популистской ловушке, когда оппозиция критикует и требует низких тарифов, а власть, естественно, делает все, чтобы эти тарифы не поднимать. К тому же выборы рано или поздно состоятся, и к ним надо быть готовыми. А потому власть будет пытаться сдержать тарифы. НКРЭКУ будет искать причины почему прайс-кэпы не нужно поднимать или, не дай Бог, отменять (напомню, что их в 2019 году ввели на 9 месяцев)", - предупредил эксперт.