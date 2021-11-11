Для стабілізації тарифів на розподіл треба змінити тарифоутворення, - дослідження Центру Разумкова

У дослідженні зазначено, що стабільність забезпечують стимули середнього та довгострокового інвестування в газову інфраструктуру та ефективні інструменти державної тарифної політики. Прогнозованість інвестиційної діяльності учасників ринку сприяє поліпшенню технічного стану мереж, тому споживачі отримують більш якісні послуги з доставки газу.

Згідно з дослідженням експертів енергетичних програм Центру Разумкова, країни Європи в тарифних моделях для газорозподільних мереж використовують принципи, які стимулюють середньо і довгострокові інвестиції і забезпечують ефективний контроль з боку державних органів. І такі моделі застосовні і для іншої енергетичної та комунальної інфраструктури.

Найпоширеніша модель з регуляторною базою активів (Regulatory Asset Base – RAB) – яка включає вартість мереж і обладнання на них. При RAB-регулюванні в тариф закладають певний відсоток вартості регуляторної бази.

"З'являється стимул вкладати гроші. Інвестор також бере на себе зобов'язання: половину прибутку компанія повинна вкласти в модернізацію, поліпшити якість послуги розподілу. Крім того, 50% економії операційних витрат на ремонтних матеріалах, транспортуванні, адміністративних витратах залишається в компанії. Це стимулює постійно підвищувати ефективність і позитивно впливає на якість поставок до споживача", - йдеться в дослідженні Центру Разумкова.

Напрямки інвестицій та діяльність операторів ГРМ контролюються регулятором за допомогою системи KPI, яка містить показники ефективності та якості газорозподільних послуг.

Згідно з дослідженням, для стримування зростання тарифу може застосовуватися понижуючий коефіцієнт в регуляторних періодах: наприклад – 0,4 для першого регуляторного періоду, 0,6 для другого періоду, 0,8 – для третього.

"У Європі немає жодної країни, в торфоутворенні якої не була б задіяна методологія RAB, і більше того, більшість країн Європи ввели RAB регулювання для операторів ГРМ більше 19 років тому", - наголошується в дослідженні.

Як приклад ефективності RAB регулювання експерти наводять дані по операторам електричних мереж в Європі. Для контролю якості роботи держрегулятори використовують індекс SAIDI-це середня тривалість відключення подачі електрики для кожного клієнта. Завдяки перевагам RAB-регулювання оператори мереж з 2008 по 2016 значно знизили рівень:

Польща - з 504 до 260 хвилин

Румунія - з 1025 до 474 хвилин

Португалія - з 117-190 до 70-80 хвилин

Україна ввела RAB регулювання для 25 операторів електричних мереж з 2021 року. Стара методика "Витрати+" (COST+) залишається в дії для всього сектора газорозподілу України.