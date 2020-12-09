"Зшиваємо Україну": у Раді прокоментували масштабний ремонт доріг

Важливою особливістю національної програми "Велике будівництво" є суттєве розширення географії ремонту автомобільних доріг. Якщо раніше кількість робіт в областях диктувалося політичною доцільністю, то тепер ремонтують та будують по всій країні.

Про це заявила народний депутат і голова міжфракційного об'єднання "За велике будівництво" Олена Шуляк під час заходу "МЕРЕЖА: форум дорожньої галузі".

"У 2020 році ми змінили підходи, і ми дійсно зшиваємо Україну. У Луганській області, зокрема і в регіонах, прилеглих до ОРДЛО, ми вже відремонтували 197 км автодоріг. Зараз в роботі ще 127 км. На Закарпатті відремонтовано 370 км доріг. Дороги зараз оновлюються по всій країні", - заявила нардеп.

Нардеп також нагадала, що до грудня 2020 року "Укравтодор" встиг відремонтувати 3926 км доріг на загальну суму 81 млрд грн, тоді як в торішня статистика куди скромніше: всього 846 км при витратах у розмірі 25,1 млрд гривень. У порівнянні з минулим роком вдалося зменшити і середню вартість одного кілометра - на 4,5 мільйона гривень.

За словами Шуляк, подібна результативність зі зменшенням витрат пояснюється зниженням частки неконкурентних торгів, які проводяться "Укравтодором".

"У 2020 році показник неконкурентних торгів зменшився до 4,6% від загальної кількості тендерів, тоді як у попередні кілька років він становив від 9,6% у 2017 році до 18% у 2019 році", - підкреслила Шуляк.

Підбиваючи підсумки, Шуляк додала, що переважна кількість українців позитивно оцінюють виконану роботу.

"Найбільше радує те, наскільки позитивно інфраструктурні зміни сприймають українці. Згідно з опитуваннями КМІС, 89,9% українців підтримують інфраструктурні зміни в країні", - резюмувала вона.

Нагадаємо, раніше голова "Укравтодору" Олександр Кубраков заявляв, що у 2020 році дороги оновлювали не дрібними ділянками, а цілими маршрутами. Це дозволило відремонтувати та побудувати рекордну для України кількість доріг.