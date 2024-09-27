США обвинили во взломе компьютеров команды Трампа трех иранских агентов

"Сами обвиняемые ясно дали понять, что они пытались подорвать кампанию бывшего президента Трампа накануне президентских выборов в США в 2024 году", - заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд на пресс-конференции, добавив, что Иран продолжает свои дерзкие попытки разжечь раздор, подорвать доверие к избирательному процессу США "и продвигать свою вредоносную деятельность".

Согласно обвинению, хакерская операция была направлена на взлом учетных записей электронной почты широкого круга целей, включая бывшего посла в Израиле, бывшего заместителя директора ЦРУ, должностных лиц Государственного и Оборонного департаментов, бывшего советника по внутренней безопасности США и журналистов.

В мае, как говорят прокуроры, обвиняемые успешно взломали аккаунты электронной почты должностных лиц кампании и других союзников Трампа. Затем они попытались "превратить в оружие" украденные агитационные материалы, распространив их среди медиаорганизаций и людей, связанных с кампанией президента Джо Байдена.

Сотрудники разведки США заявили, что Иран выступает против переизбрания Трампа, считая, что он с большей вероятностью усугубит напряженность между Вашингтоном и Тегераном.

Хакерская атака на команду Трампа