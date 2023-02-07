США предъявили обвинения в обходе санкций другу российского олигарха Вексельберга

Воронченко, как близкий друг Вексельберга, участвовал в схеме по осуществлению платежей на сумму более 4 млн долларов для поддержания четырех объектов недвижимости в США, принадлежащих российскому олигарху. При этом он пытался продать две недвижимости своего друга.

Согласно обвинительному заключению, Воронченко, проживавший в разное время в США и России, представлялся успешным бизнесменом, коллекционером и торговцем произведениями искусства, а также близким другом и деловым партнером Вексельберга.

В 2018 году Минфин США включил Вексельберга в санкционный список против России за войну на Донбассе. В 2022 году против олигарха повторно ввели санкции и заблокировала его яхту и частный самолет.

Отмечается, что в период с 2008 по 2017 года Вексельберг через ряд подставных компаний приобрел квартиру на Парк-авеню в Нью-Йорке, поместье в Саутгемптоне, квартиру и пентхаус на острове Фишер во Флориде. На момент стоимость недвижимости составляет около 75 млн долларов.