США предъявили обвинения в обходе санкций другу российского олигарха Вексельберга

По утверждению Минюста, россиянин участвовал в схеме, в рамках которой получил 4 млн долларов на поддержание четырех объектов недвижимости Вексельберга. Воронченко, имеющий вид на жительство в США, обвиняется в сговоре с целью нарушения и обхода санкционного режима вразрез с законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях, нарушении указанного закона, сговоре с целью отмывания денег в международном масштабе и отмывании денег.
Каждый из пунктов обвинения предполагает максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения. Помимо этого, Воронченко инкриминируется невыполнение распоряжений суда, поскольку в мае 2022 года он не явился для дачи показаний по повестке. В частности, через девять дней после получения повестки россиянин выехал в Дубае, после в ОАЭ, а затем в Россию.
Кто такой Вексельберг
Виктор Вексельберг - глава Совета директоров Группы компаний "Ренова". Родился в Дрогобыче.
С октября 1990 года - заместитель генерального директора СП "Ренова", затем - президент ЗАО "Ренова". С 2004 года - председатель Наблюдательного Комитета Группы компаний Ренова. С 2010 года - председатель Совета директоров Группы компаний Ренова.
Вексельберг также является членом Комиссии по федеральной, межрегиональной и региональной социально-экономической политике при главе Совета Федерации РФ. Член Координационного Совета металлургического комплекса Министерства экономики РФ.
В 2019 году Виктор Вексельберг занял одиннадцатую позицию в рейтинге "20 богатейших российских бизнесменов", опубликованном журналом Forbes.
С марта 2017 года является гражданином Кипра.