США обвинили двух человек в попытке вывести из-под санкций яхту российского олигарха

Как сообщил Минюст США, это касается яхты Tango, которая принадлежит находящемуся под санкциями российскому олигарху Виктору Вексельберга.

Британец задержан в Испании, в отношении россиянина выписан ордер на арест.

Граждан РФ и Британии обвиняют в сговоре для обмана США, нарушении санкционного режима, а также в отмывании денег.

Утверждается, что бизнесмены пытались скрыть принадлежность яхты Вексельбергу и обеспечить ее эксплуатацию через компанию и финансовую систему США. Мастерсу грозит экстрадиция из Испании в США.

В сообщении Минюста уточняется, что Осипов работал на высоких должностях в компаниях Вексельберга.

Напомним, итальянская полиция разыскивает российского олигарха Дмитрия Мазепина и его яхту.

Ранее РБК-Украина сообщало, что из хорватского порта похитили "замороженную" яхту российского олигарха Алишера Усманова. Позже ее обнаружили в Турции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.