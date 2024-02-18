США обратились к Китаю и Индии по поводу ядерного космического оружия России, - NYT

По данным издания, госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции встретился со своими китайскими и индийскими коллегами.

NYT отмечает, что сообщение Блинкена было откровенным, поскольку любая ядерная детонация в космосе приведет к уничтожению не только американских спутников, но и спутников Китая и Индии.

Американские чиновники и аналитики считают, что применение такого оружия может вывести из строя глобальные системы связи, что приведет к сбоям в работе во всех областях от служб экстренной помощи до мобильной связи, считают. Кроме этого, обломки от взрыва усложнят навигацию или вообще сделают ее невозможной для всех спутников.

NYT добавляет, что остается неизвестным, какой информацией Блинкен поделился с Китаем и Индией. Но некоторые представители разведки США выступали против того, чтобы предоставить другим странам разведданные, а другие призывали передать достаточно сведений, чтобы "убедить в серьезности угрозы".

Угроза размещения Россией ядерного оружия в космосе

В среду, 14 февраля, глава комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер заявил о серьезной угрозе национальной безопасности США, поскольку по данным разведки Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил эту информацию, а президент Джо Байден поручил своей администрации провести переговоры с Россией по вопросу возможного испытания ядерного оружия в космосе.

Американское издание CNN узнало детали разработки Россией ядерного космического оружия и чем это может угрожать.