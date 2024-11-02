США не смогут сдержать Израиль, если Иран нападет, - Axios

Для понимания контекста издание напоминает, что 1 октября Иран атаковал Израиль применив 180 баллистических ракет. Потом, 25 октября, израильское государство ответило ударами по военным целям Ирана, но они были не по ядерным или нефтедобывающим объектам. После этого вновь появились угрозы со стороны иранцев, в связи с чем отреагировала Америка.

"Мы сказали иранцам: мы не сможем сдержать Израиль, и мы не сможем гарантировать, что следующая атака будет выверенной и целенаправленной, как и предыдущая", - заявил представитель США.

Американский чиновник добавил, что данное сообщение было передано напрямую иранцам. По словам израильского чиновника, месседж из Вашингтона в Тегеран передали через швейцарцев.

Это произошло на фоне того, что верховный лидер Али Хаменеи заявил в субботу на встрече со студентами, что США и Израиль "обязательно получат сокрушительный ответ". Кроме того, Эсмаил Коусари, член комитета национальной безопасности иранского парламента, заявил в этот день, что Совет безопасности Ирана согласовал ответные меры, но пока не определил точную дату и масштабы. Также он сказал, что атака будет осуществлена совместно с другими группами "сопротивления" в регионе и станет мощнее, чем атака 1 октября.

Днем ранее, в пятницу, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила журналистам, что администрация "очень ясно дала понять, что Иран не должен отвечать", и что США продолжат поддерживать Израиль, если иранцы это сделают.

В тот же день пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер сказал, что США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные эсминцы, системы противоракетной обороны, истребительные эскадрильи и самолеты-заправщики, а также несколько дальних бомбардировщиков ВВС США В-52.

"Госсекретарь Остин продолжает ясно давать понять, что если Иран, его партнеры или его доверенные лица воспользуются этим моментом для нападения на американский персонал или интересы в регионе, Соединенные Штаты примут все необходимые меры для защиты нашего народа, - заявил Райдер.

Axios пишет, что в последние дни израильская разведка предположила, что Иран готовится атаковать Израиль с территории Ирака, используя беспилотники и баллистические ракеты. Согласно предположению, атака может быть перед выборами президента США. Американские чиновники подтвердили, что такой сценарий остается вероятным в ближайшие дни.

В свою очередь, атаки через проиранских ополченцев в Ираке, а не напрямую с иранской территории, может быть попыткой Ирана избежать еще одной атаки Израиля на стратегические объекты иранцев.

Тем временем израильские и американские официальные лица заявили, что Израиль может ответить, даже если иранская атака будет совершена с территории Ирака.

"Все будет зависеть от того, насколько масштабной окажется атака и каковы ее результаты", - резюмировал израильский чиновник.