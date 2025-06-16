США меняют курс на Ближний Восток? Авианосец Nimitz покинул Южнокитайское море
Американский авианосец USS Nimitz в понедельник утром неожиданно вышел из Южнокитайского моря и взял курс на запад, вероятно в направлении Ближнего Востока.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Это произошло после того, как запланированный официальный визит в центральный Вьетнам был отменен по неизвестным причинам.
По данным, авианосец изменил маршрут незадолго до захода в порт Дананг. Прием, запланированный на 20 июня, был отменен.
Источники Reuters сообщили, что решение приняли из-за "чрезвычайной оперативной необходимости", о которой информировало посольство США в Ханое. Официальный комментарий со стороны американской дипломатической миссии пока отсутствует.
На прошлой неделе ударная группа Nimitz участвовала в операциях морской безопасности в Южнокитайском море.
Как отметил Тихоокеанский флот США, эти действия были частью "рутинного присутствия" американских ВМС в Индо-Тихоокеанском регионе.
Что известно об USS Nimitz
USS Nimitz (CVN-68) - это американский атомный авианосец класса Nimitz, который находится на вооружении ВМС США с 1975 года. Судно имеет длину более 330 метров, может разместить до 90 самолетов и вертолетов, а также экипаж из более 5 тысяч человек.
Авианосец входит в состав ударной группы ВМС США и участвует в регулярных операциях в Тихоокеанском регионе.
USS Nimitz способен проводить полноценные боевые операции, включая запуск истребителей F/A-18, ведение радиоэлектронной борьбы и обеспечение воздушной поддержки. Его присутствие часто свидетельствует о готовности США быстро реагировать на обострение конфликтов в регионе.
Израиль атаковал Иран
После возвращения Дональда Трампа в Белый дом в марте 2025 года администрация США предприняла попытку заключить новую ядерную сделку с Ираном. Вашингтон поставил четкий ультиматум: два месяца на переговоры, иначе - удары по ядерной инфраструктуре.
Переговоры велись тяжело: США настаивали на полном отказе Тегерана от обогащения урана до уровня, пригодного для создания ядерного оружия. Иран, в свою очередь, соглашался лишь на ограниченное обогащение и отказывался от полного демонтажа своей ядерной программы.
В конце мая США выдвинули дополнительные требования: свернуть программу разработки ракет дальнего радиуса действия и допустить американских инспекторов к ядерным объектам. Иран резко отказался, заявив, что не позволит нарушать свои "ядерные права".
Срыв переговоров стал катализатором для новой фазы конфликта: в ночь на 13 июня Израиль начал массированные удары по ядерным и военным объектам Ирана. В ответ иранские военные атаковали израильские города ракетами и дронами.
Дональд Трамп заявил, что США готовы рассмотреть возможность удара по подземному ядерному комплексу в Фордо, что может стать новым этапом эскалации.
Стало известно, что по данным Армии обороны Израиля, с пятницы было нанесено около 250 ударов по 720 целям на иранской территории.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.