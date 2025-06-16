США меняют курс на Ближний Восток? Авианосец Nimitz покинул Южнокитайское море

Американский авианосец USS Nimitz в понедельник утром неожиданно вышел из Южнокитайского моря и взял курс на запад, вероятно в направлении Ближнего Востока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Это произошло после того, как запланированный официальный визит в центральный Вьетнам был отменен по неизвестным причинам.

По данным, авианосец изменил маршрут незадолго до захода в порт Дананг. Прием, запланированный на 20 июня, был отменен.

Источники Reuters сообщили, что решение приняли из-за "чрезвычайной оперативной необходимости", о которой информировало посольство США в Ханое. Официальный комментарий со стороны американской дипломатической миссии пока отсутствует.

На прошлой неделе ударная группа Nimitz участвовала в операциях морской безопасности в Южнокитайском море.

Как отметил Тихоокеанский флот США, эти действия были частью "рутинного присутствия" американских ВМС в Индо-Тихоокеанском регионе.

Что известно об USS Nimitz

USS Nimitz (CVN-68) - это американский атомный авианосец класса Nimitz, который находится на вооружении ВМС США с 1975 года. Судно имеет длину более 330 метров, может разместить до 90 самолетов и вертолетов, а также экипаж из более 5 тысяч человек.

Авианосец входит в состав ударной группы ВМС США и участвует в регулярных операциях в Тихоокеанском регионе.

USS Nimitz способен проводить полноценные боевые операции, включая запуск истребителей F/A-18, ведение радиоэлектронной борьбы и обеспечение воздушной поддержки. Его присутствие часто свидетельствует о готовности США быстро реагировать на обострение конфликтов в регионе.