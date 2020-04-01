США чекають два дуже болючих тижні, - Трамп

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що наступні два тижні для американців і країни в цілому будуть дуже болючими" у світлі боротьби з коронавірусом. Про це він сказав під час брифінгу в Білому домі увечері у вівторок, 31 березня.

Він також закликав жителів Штатів дотримуватися вказівок влади та рекомендацій лікарів у період карантину через поширення коронавірусу.

"Для американського народу абсолютно важливо слідувати вказівкам протягом наступних 30 днів. Це питання життя і смерті", - підкреслив Трамп.

Американський лідер також заявив, що наступні два тижні будуть дуже важкими і болючими".

"Ми хочемо, щоб американці були готові до майбутніх важких днів", - сказав Трамп, пророкуючи "світло в кінці тунелю" після цього.

Нагадаємо, в США чиновник Державного департаменту помер від коронавірусу. У цілому близько 3 тис. американців померли.