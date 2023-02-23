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США не собираются наращивать свой ядерный арсенал, - Нуланд

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США, Четверг 23 февраля 2023 18:03
США не собираются наращивать свой ядерный арсенал, - Нуланд Фото: заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

У Соединенных Штатов нет желания наращивать свой ядерный арсенал, а также они не видят в России таких возможностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя государственного секретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в интервью The Washington Post.

"Россия сейчас не в том состоянии, чтобы модифицировать свое ядерное оружие, и мы честно говоря, не заинтересованы и не планируем делать этого", - сказала Нуланд.

Также она отметила, что прекращение Россией своего участия в ГСНО не изменит поведения США в этом вопросе.

"Будем ли мы что-то по-другому? Мы не будем, и мы ясно дали это понять России", - добавила заместитель госсекретаря.

По ее словам, Вашингтон заинтересован в возобновлении инспекций в рамках ГСНО, которые, по ее словам, были фактически прекращены задолго до формального объявления о приостановлении РФ своего участия в договоре.

Напомним, Россия решила приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

МИД России обвиняет США в своем решении приостановить действие договора, однако уверяет, что не собирается в связи с этим увеличивать собственный ядерный арсенал.

Несмотря на "непонятное" решение российского диктатора Владимира Путина приостановить действие договора о контроле над ядерным вооружением, позиция США остается неизменной.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Нуланд
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