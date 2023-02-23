США не собираются наращивать свой ядерный арсенал, - Нуланд

У Соединенных Штатов нет желания наращивать свой ядерный арсенал, а также они не видят в России таких возможностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя государственного секретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в интервью The Washington Post .

"Россия сейчас не в том состоянии, чтобы модифицировать свое ядерное оружие, и мы честно говоря, не заинтересованы и не планируем делать этого", - сказала Нуланд.

Также она отметила, что прекращение Россией своего участия в ГСНО не изменит поведения США в этом вопросе.

"Будем ли мы что-то по-другому? Мы не будем, и мы ясно дали это понять России", - добавила заместитель госсекретаря.

По ее словам, Вашингтон заинтересован в возобновлении инспекций в рамках ГСНО, которые, по ее словам, были фактически прекращены задолго до формального объявления о приостановлении РФ своего участия в договоре.