RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США заявили об открытии КПП "Рафах" между Газой и Египтом

Фото: США заявили об открытии КПП "Рафах" между Газой и Египтом (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Пропускной пункт "Рафах" между Сектором Газа и Египтом заработал в субботу, 21 октября. Через него иностранцы смогут эвакуироваться в Египет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства США в Израиле.

Пропускной пункт должен был заработать в 10:00. Пока неизвестно, как долго пункт будет оставаться открытым, чтобы иностранные граждане могли покинуть Сектор Газа.

Американские дипломаты ожидают, что многие люди будут пытаться пересечь границу в случае ее открытия. Посольство предупреждает граждан США, пытающихся въехать в Египет, что следует ожидать "потенциально хаотической и беспорядочной среды с обеих сторон границы".

"Ситуация остается динамичной и изменчивой, а среда безопасности - непредсказуемой. Вы должны оценить свою личную безопасность, прежде чем решить двигаться к границе или пытаться пересечь ее", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

Напомним, 7 октября боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля. После этого Израиль начал операцию против ХАМАС. Ее следующим этапом может стать наземная операция в секторе Газа.

Эвакуация из Сектора Газа была невозможной, поскольку анклав фактически был заблокирован. Египет с начала боевых действий не открывал КПП "Рафах".

Во время визита на Ближний Восток госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал, что пункт пропуска будет открыт, чтобы эвакуировать людей из Газы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиЕгипетИзраильСектор Газа