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Поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва

Київ, Субота 21 листопада 2020 10:12
Поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва
Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Поліція Києва посилила заходи безпеки в місцях проведення заходів з нагоди Дня Гідності і Свободи. У столиці заплановано проведення кількох заходів з нагоди сьомої річниці початку революції

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Охорону громадського порядку забезпечуватимуть правоохоронці, нацгвардійці, рятувальники, підрозділи вибухотехніків і кінологів, а також поліція діалогу.

Для координації дій правоохоронних органів і негайного реагування в разі зміни оперативної обстановки або виникнення позаштатних ситуацій у Києва працює ситуаційний центр.

На локаціях, де будуть проходити акції за масової участі громадян перед початком їх проведення фахівці вибухотехнічної служби та кінологи зі службовими собаками проведуть ретельну перевірку.

Разом з тим, правоохоронці посилили охорону і на центральних станціях столичного метрополітену, щоб не допустити конфліктних ситуацій і порушень громадського порядку, співробітники поліції діалогу та інших профільних служб проводити превентивні заходи з учасниками заходів, а при необхідності - вибіркові поверхневі перевірки громадян.

Нагадаємо, 21 листопада в Україні відзначається День Гідності і Свободи. Свято 21 листопада був встановлений в пам'ять про події на Майдані 2013 року, з яких почалася Революція Гідності.

Крім того, завтра в Україні відбудеться другий тур місцевих виборів. Для забезпечення безпеки громадян і охорони виборчих дільниць залучили близько 10 тисяч правоохоронців.

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