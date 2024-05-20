В США заявили, что будут поставлять Украине оружие, пока Россия не выведет войска

Он отметил, что участие международного сообщества в саммите мира по Украине, который состоится в Швейцарии, отвечает целям Совета безопасности ООН для поддержки международного мира и безопасности.

"Пока Россия не прекратит свои атаки и не выведет войска из Украины, США будут и дальше привержены тому, чтобы предоставлять Украине все необходимое для защиты своей страны", - подчеркнул Вуд.