В США заявили, что будут поставлять Украине оружие, пока Россия не выведет войска

Соединенные Штаты Америки будут поставлять Украине оружие до тех пор, пока Россия не выведет войска с ее территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление заместителя постоянного представителя США в ООН Роберта Вуда на заседании Совета Безопасности ООН.
Он отметил, что участие международного сообщества в саммите мира по Украине, который состоится в Швейцарии, отвечает целям Совета безопасности ООН для поддержки международного мира и безопасности.
"Пока Россия не прекратит свои атаки и не выведет войска из Украины, США будут и дальше привержены тому, чтобы предоставлять Украине все необходимое для защиты своей страны", - подчеркнул Вуд.
Напомним, недавно Конгресс США принял закон, предусматривающий выделение более 60 млрд долларов на военную помощь Украине.
После длительной паузы США начали выделять Украине пакеты военной помощи, включающие в себя бронетехнику, артнаряды и ракеты в ПВО.
Во время визита в Киев на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен объявил еще один пакет помощи Украине на 2 млрд долларов.
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