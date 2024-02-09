В США заявили, что Эквадор еще анализирует передачу военной техники Украине

"Это договоренность о передаче оборудования украинскому правительству, которое борется с российским вторжением. Это решение правительства Эквадора, и оно все еще находится на рассмотрении", - заявил он.

Салливан подтвердил, что соглашение об обмене военной техникой не выполняется, поскольку правительство Даниэля Нобоа анализирует его.

Однако он выразил удовлетворение тем, что Эквадор поддерживает Украину в войне с Россией.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что РФ недавно развязала "торговую войну" с Эквадором из-за военной помощи для Украины. Так, в Министерстве иностранных дел страны-агрессора заявили, что решение Кито якобы было принято под давлением внешних сил.

После этого западные СМИ сообщали, что Военно-Воздушные силы Эквадора готовятся к передаче США шести зенитно-ракетных комплексов "Оса-АКМ" типа MAPO 9M33, которые позже будут отправлены в Украину.

Официально власти Эквадора не сообщили, что планируют передать США. Однако, согласно публичной информации, армия Эквадора имеет в своем строю советскую технику:

Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" - 18 штук;

Зенитный ракетный комплекс "Оса" - 10 штук;

Зенитная пулеметная установка ЗПУ-1 и ЗПУ-2 - 128 штук;

Зенитная установка ЗУ-23 - 34 штуки;

Вертолет Ми-8 - 3 штуки;

Вертолет Ми-171Е - 2 штуки;

Переносные зенитно-ракетные комплексы "Стрела-2" и "Игла".

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