США заявили про розгортання Росією додаткових ракет

Росія до теперішнього часу розгорнула чотири дивізіони крилатих ракет 9М729

США заявили союзникам о том, что Россия разместила дополнительное число ракет 9М729, которые нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Wall Street Journal.

По словам источника издания, США недавно информировали западных союзников о том, что Россия к настоящему времени развернула четыре дивизиона крылатых ракет 9М729.

"Три месяца назад, как утверждалось, у России было три таких дивизиона", - говорится в материале.

Источник издания отметил, что в общей сложности, Россия располагает почти 100 такими ракетами, включая запасные.

Напомним, заместитель государственного секретаря США Андреа Томпсон заявила, что Соединенные Штаты Америки планируют выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) 2 февраля 2019 года.

Отметим, вчерашняя встреча заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон не принесла продвижение по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.