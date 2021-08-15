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США заявили про обстріл аеропорту Кабулу, де перебувають дипломати

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Афганістан, Неділя 15 серпня 2021 19:19
США заявили про обстріл аеропорту Кабулу, де перебувають дипломати Фото: США заявили про обстріл аеропорту Кабулу, де перебувають дипломати (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Посольство США повідомляє про перестрілки й пожежу на території аеропорту столиці Афганістану. Штати наказали громадянам сховатися в цьому районі після того, як "Талібан" проник на територію Кабулу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

Наразі на території аеропорту Кабулу також перебувають посли США й Франції. Через різку зміну ситуації в столиці Афганістану, Штати наказали їм переховуватися у будівлі.

Усі американці матимуть змогу зареєструватися онлайн, аби покинути територію Афганістану після завершення операції з посольством.

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Сполучені Штати Америки Кабул Талібан
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