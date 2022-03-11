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У США заявили, що КНДР таємно випробовує балістичні ракети, - Reuters

Автор: Наталія Юрченко

Офіційні особи США і Південної Кореї заявили, що Північна Корея таємно випробовує міжконтинентальні балістичні ракети. За їх словами, таким чином КНДР розширює космічні зусилля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Вашингтоні стверджують, що Північна Корея нещодавно застосувала свою найбільшу в історії систему міжконтинентальних балістичних ракет (МБР). Пуски ракет були здійснені в таємному режимі.

"Ймовірно, це проклало шлях до відновлення випробувань великої дальності", - повідомили офіційні США в коментарі ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що КНДР запустила щонайменше одну балістичну ракету в морі. На думку ЗС Південної Кореї, їх сусіди випробовують зброю на тлі тривалого заморожування ядерних переговорів з США.

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Северная КореяСполучені Штати АмерикиРакетні випробування