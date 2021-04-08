США заявили про глибокі розбіжності з Росією. Держдеп чекає від Москви передбачуваності

Його попросили прокоментувати слова заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова, який раніше заявив, що терміни повернення російського посла у Вашингтон будуть залежати від готовності США продемонструвати прагнення хоча б до відносної нормалізації відносин.

Прайса просили уточнити, чи готовий Вашингтон піти на такі кроки або щонайменше розглянути таку можливість.

"Ми вже говорили, що, так, у нас є глибокі розбіжності з Російською Федерацією, я вже перераховував багато з них багато разів, і я не буду робити це зараз", - заявив Прайс.

При цьому, за його словами, Вашингтон хоче "відносин з Москвою, які були б одночасно стабільними і передбачуваними".