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США заявили про глибокі розбіжності з Росією. Держдеп чекає від Москви передбачуваності

Автор: Артур Родивилов

США прагнуть до стабільних і передбачуваних відносин з Росією. Однак на цей час між країнами існують глибокі розбіжності.

Про це заявив у середу на регулярному брифінгу для журналістів керівник прес-служби Держдепартаменту США Тижнів Прайс.

Його попросили прокоментувати слова заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова, який раніше заявив, що терміни повернення російського посла у Вашингтон будуть залежати від готовності США продемонструвати прагнення хоча б до відносної нормалізації відносин.

Прайса просили уточнити, чи готовий Вашингтон піти на такі кроки або щонайменше розглянути таку можливість.

"Ми вже говорили, що, так, у нас є глибокі розбіжності з Російською Федерацією, я вже перераховував багато з них багато разів, і я не буду робити це зараз", - заявив Прайс.

При цьому, за його словами, Вашингтон хоче "відносин з Москвою, які були б одночасно стабільними і передбачуваними".

Нагадаємо, раніше Джо Байден зробив ряд заяв про Володимира Путіна. Зокрема, він назвав його вбивцею. Крім того, американський лідер пообіцяв притягнути Путіна до відповідальності за втручання у вибори його країни 2020 року. Розвідка США раніше опублікувала доповідь, в якій говориться, що Російська Федерація намагалася втрутитися у вибори в США.

Після цього Путін відповів Байдену і побажав йому "бути здоровим" та сказав, що "хто обзивається, той сам так називається".

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