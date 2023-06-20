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США завтра объявят о новом пакете военной помощи Украине

Фото: Госсекретарь США Энтони Блинкен (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки завтра, 21 июня, объявят о новом пакете военной помощи для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, которое приводит Reuters.

В среду и четверг в Лондоне пройдет конференция по восстановлению Украины, на которой более 1000 иностранных официальных лиц из более чем 60 государств, а также руководители предприятий и глобальные инвесторы обсудят, как помочь стране восстановиться.

"Президент Байден сказал, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и обе наши страны глубоко привержены этому", - заявил Блинкен на пресс-конференции вместе с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.

Он добавил, что США продолжат выполнять это обязательство, в частности с помощью нового мощного пакета помощи, о котором он сможет объявить завтра.

Помощь от США

США регулярно выделяют военную помощь для Украины. С момента начала вторжения Вашингтон потратил на эти нужды более 37 млрд долларов.

Недавно Соединенные Штаты скоро объявят о новом пакете военной помощи для Украины. Помощь будет предоставлена из имеющихся резервов Пентагона по полномочиям президента Джо Байдена.

Также в конце мая США объявили очередной пакет военной помощи для Украины. Его стоимость оценивается в 300 млн долларов.

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