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У США завезли десятки мільйонів використаних медичних рукавичок з Таїланду

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США, Понеділок 25 жовтня 2021 06:39
У США завезли десятки мільйонів використаних медичних рукавичок з Таїланду Фото: у США завезли десятки мільйонів використаних медичних рукавичок з Таїланду (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

У США завезли десятки мільйонів використаних медичних рукавичок з Таїланду. Брудні, в слідах крові і відходів рукавички з нітрилу збирали, відмивали і підфарбовували синьою фарбою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

Попит на одноразові медичні рукавички істотно зріс після початку пандемії COVID-19. Обсяги махінацій з рукавичками можуть досягати мільярдів доларів.

Незважаючи на те, що влада США і Таїланду ведуть кримінальні розслідування виявлених фактів, на складах в Америці досі можуть перебувати мільйони використаних засобів індивідуального захисту.

Повністю розібратися з проблемою поки неможливо, оскільки через пандемію в США ввели тимчасове послаблення правил ввезення медичного обладнання.

Через надзвичайне зростання попиту на нітрилові рукавички, а не латексні або вінілові, в Південно-Східній Азії стали виникати фірми-одноденки, які вирішили заробити на проблемі.

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Сполучені Штати Америки Таїланд
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