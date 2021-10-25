У США завезли десятки мільйонів використаних медичних рукавичок з Таїланду. Брудні, в слідах крові і відходів рукавички з нітрилу збирали, відмивали і підфарбовували синьою фарбою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN .

Попит на одноразові медичні рукавички істотно зріс після початку пандемії COVID-19. Обсяги махінацій з рукавичками можуть досягати мільярдів доларів.

Незважаючи на те, що влада США і Таїланду ведуть кримінальні розслідування виявлених фактів, на складах в Америці досі можуть перебувати мільйони використаних засобів індивідуального захисту.

Повністю розібратися з проблемою поки неможливо, оскільки через пандемію в США ввели тимчасове послаблення правил ввезення медичного обладнання.

Через надзвичайне зростання попиту на нітрилові рукавички, а не латексні або вінілові, в Південно-Східній Азії стали виникати фірми-одноденки, які вирішили заробити на проблемі.