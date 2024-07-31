США нанесли удар по Ираку в целях самообороны, - Reuters

Американский чиновник на условиях анонимности заявил, что США нанесли удар, поскольку возросла региональная напряженность после удара Израиля по Бейруту, в результате которого, по заявлению ЦАХАЛ, был убит самый высокопоставленный командир "Хезболлы" (по информации AFP, целью удара был старший командир Фуад Шукр).

Пока не ясно, был ли удар тем же самым, что и взрывы, о которых сообщалось ранее на базе к югу от Багдада Сил народной мобилизации Ирака.

По данным полиции и медицинских источников, тогда в результаты взрывов погибли четыре человека и трое получили ранения.

В заявлении, сделанном после взрывов, Силы народной мобилизации не выдвинули никаких обвинений относительно того, кто несет ответственность.

Чиновник, говоривший на условиях анонимности, заявил, что удар был нанесен из-за угрозы силам коалиции во главе с США.

По словам американских и иракских источников, на прошлой неделе было выпущено несколько ракет по иракской авиабазе Айн-аль-Асад, где размещаются силы под руководством США, без сообщений о повреждениях или жертвах. Американские официальные лица заявили, что ни одна из ракет не попала в базу.

Reuters отмечает, что это был первый известный удар США по Ираку с февраля, когда американские военные нанесли авиаудары в Ираке и Сирии по более чем 85 целям, связанным с Корпусом стражей исламской революции Ирана и поддерживаемыми им ополченцами.

Также агенство пишет, что Ирак - редкий союзник Тегерана и Вашингтона, на территории которого размещены 2500 американских военнослужащих и имеются поддерживаемые Ираном ополченцы.