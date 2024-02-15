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США запустили шесть спутников для обнаружения гиперзвуковых и баллистических ракет

Четверг 15 февраля 2024 15:54
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США запустили шесть спутников для обнаружения гиперзвуковых и баллистических ракет Архивное фото: США запустили шесть спутников для обнаружения гиперзвуковых и баллистических ракет (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки провели успешный запуск шести спутников, которые помогут по обнаружению баллистических и гиперзвуковых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон.

"В среду Агентство противоракетной обороны (MDA) и Агентство космического развития (SDA) подтвердили успешный запуск шести спутников на низкую околоземную орбиту в 17:30 по восточному времени с космодрома 40 на мысе Канаверал с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX", - говорится в сообщении.

Спутники, в том числе два спутника для космического датчика гиперзвукового и баллистического слежения MDA (HBTSS) и последние четыре спутника уровня слежения SDA Tranche 0 (T0) ее космической архитектуры распространения военных истребителей (PWSA), были благополучно доставлены на орбиту, они проводят начальные испытания, тестирование и проверку.

За запуском двух прототипов систем последуют два года испытаний на орбите. В течение следующих нескольких недель инженеры MDA и SDA проведут серию тестов и процедур проверки, чтобы убедиться, что спутники работают и взаимодействуют с другими системами, как ожидалось.

Что предшествовало

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал об угрозе национальной безопасности, однако более широкий брифинг состоится завтра.

А CNN писало, что глава комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер предоставил разведданные о серьезной угрозе национальной безопасности всем членам Конгресса для изучения. Это может быть связано с Россией.

Вчера издание ABC News сообщило, что РФ хочет разместить ядерное оружие в космосе, поэтому председатель комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер предоставил разведданные о серьезной угрозе национальной безопасности США.

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