США запустили на орбіту ракету-носій з військовим космопланом

Сьогодні з космодрому на мисі Канаверал стартувала важка ракета-носій Atlas 5. Ракету-носій відправили на орбіту разом з військовим космопланом X-37B.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американської компанії United Launch Alliance (ULA) в Twitter.

В компанії ULA заявили, що сьогодні відбувся успішний запуск важкої ракети-носія Atlas 5 з космопланом X-37B Військово-повітряних сил США. Запуск ракети повинен був відбутися раніше, але його відклали через погану погоду в районі космодрому.

Як зазначає агентство Space, точна мета запуску космоплану X-37B засекречена, але представники ВПС США говорять, що під час космічної місії планується проведення ряду наукових експериментів на земній орбіті.

За даними порталу nasaspaceflight, космоплан X-37B - це багаторазова орбітальна випробувальна станція, яка може знаходитися на низькій навколоземній орбіті до декількох років. Вона призначена для проведення експериментів у космосі, більшість з яких засекречена.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американська компанія SpaceX відклала запланований на 17 травня запуск нової партії інтернет-супутників системи Starlink. Запуск космічного апарату з супутниками, який повинен був відбутися з мису Канаверал, перенесли на добу через конфлікт інтересів.