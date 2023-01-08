США запустили в космос аппарат для сбора и передачи солнечной энергии на Землю

Во вторник, 3 января, компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с миссией Transporter-6. Благодаря этому в космос вывели рекордные 114 спутников, среди которых один с установкой из Калтеха – демонстратором для сбора и передачи солнечной энергии на Землю.

В этом месяце благодаря большому филантропическому пожертвованию, сделанному еще в 2013 году, ученые Калифорнийского технологического института делают первые предыдущие шаги к будущему космической солнечной энергии. Space Solar Power Demonstrator (SSPD), прототип весом 50 кг, предназначен для тестирования ключевых технологий с помощью трех экспериментов.

Что такое Space Solar Power Demonstrator

Устройство предназначено для проверки работы ряда ключевых элементов будущих орбитальных солнечных электростанций.

Аппарат содержит три ключевых элемента для испытания технологий:

блок развертывания массива панелей на орбите (DOLCE),

набор из 22 различных типов фотоэлементов для оценки эффективности каждого (ALBA),

модуль для передачи микроволновой энергии на Землю (MAPLE)

Первые эксперименты с демонстратором начнутся через несколько недель после запуска. Одни из них будут проведены быстро, однако для других требуются недели и месяцы сбора данных.

На видео показано как устроенный Space Solar Power Demonstrator

Зачем он нужен