США запустили в космос аппарат для сбора и передачи солнечной энергии на Землю
Во вторник, 3 января, компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с миссией Transporter-6. Благодаря этому в космос вывели рекордные 114 спутников, среди которых один с установкой из Калтеха – демонстратором для сбора и передачи солнечной энергии на Землю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNET.
В этом месяце благодаря большому филантропическому пожертвованию, сделанному еще в 2013 году, ученые Калифорнийского технологического института делают первые предыдущие шаги к будущему космической солнечной энергии. Space Solar Power Demonstrator (SSPD), прототип весом 50 кг, предназначен для тестирования ключевых технологий с помощью трех экспериментов.
Что такое Space Solar Power Demonstrator
Устройство предназначено для проверки работы ряда ключевых элементов будущих орбитальных солнечных электростанций.
Аппарат содержит три ключевых элемента для испытания технологий:
- блок развертывания массива панелей на орбите (DOLCE),
- набор из 22 различных типов фотоэлементов для оценки эффективности каждого (ALBA),
- модуль для передачи микроволновой энергии на Землю (MAPLE)
Первые эксперименты с демонстратором начнутся через несколько недель после запуска. Одни из них будут проведены быстро, однако для других требуются недели и месяцы сбора данных.
На видео показано как устроенный Space Solar Power Demonstrator
Зачем он нужен
Когда-нибудь из SSPD может развиться технология промышленного производства массивов солнечных панелей, развертывающихся в космосе, где нет помех солнечным лучам в виде атмосферы и облаков, а также полностью отсутствуют ночи. Солнечную энергию на орбите можно производить непрерывно, передавая на Землю чистую энергию, что особенно пригодится для тех уголков Земли, где чистую энергетику развить нельзя по естественным или экономическим причинам.
Напомним, 3 января, на борту ракеты-носителя Falcon-9 запустили в космос украинский наноспутник.
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