США запускают на орбиту спутники слежки за гиперзвуковым и баллистическим вооружением

В заявлении ведомства отмечается, что запланированный сегодня запуск будет включать два спутника для гиперзвукового и баллистического космического датчика отслеживания (HBTSS) Агентства противоракетной обороны (MDA) и четыре спутника уровня отслеживания SDA Tranche T0.

Соответствующие спутники на орбиту должна доставить ракета SpaceX Falcon 9 в рамках программы National Security Space Launch.

"Этот запуск является ключевым моментом для MDA, поскольку мы вступаем в новый этап предупреждения о ракетах, отслеживании и защите. Эти спутники HBTSS являются существенным шагом вперед в наших усилиях опередить наших противников", - сказал директор MDA генерал-лейтенант Хит Коллинз.

Спутники отслеживания ракетного вооружения

Космические силы США, MDA и SDA сотрудничают в разработке HBTSS как демонстрационного прототипа космического датчика, предоставляющего качественные данные управления огнем, необходимые для поражения современных ракетных угроз.

В заявлении Агентства отмечается, что данные имеют "решающее значение" для обеспечения поражения оружием противоракетной обороны, включая поражение гиперзвуковым оружием "фазы скольжения" - речь идет об отслеживании от начала запуска до уничтожения с помощью HBTSS, что позволит сохранять контроль над угрозами ракет от запуска до перехвата независимо от месторасположения.

По словам директора SDA Дерека Турнира, запуск спутников отслеживания на одну орбиту со спутниками MDA HBTSS "является победой для обоих агентств".

"Мы сможем одновременно смотреть на тестовые цели с одной орбиты, чтобы увидеть, как два датчика работают вместе. В Транше 1 SDA будет использовать оба типа датчиков как операционную систему - со средним полем обзора, демонстрирующим управление огнем, на основе дизайна HBTSS, и с широким полем обзора, выполняющим предупреждение и отслеживание, на основе дизайна отслеживания T0", - рассказал он.

Особенности программы

В оперативном плане средства противоракетной обороны, разработанные в рамках демонстрационной программы MDA HBTSS, будут информировать PWSA SDA и выявлять гиперзвуковые, баллистические и другие передовые угрозы раньше, чем наземные радары, обеспечивая данные отслеживания гиперзвуковых угроз для передачи через связанное оружие противоракетной обороны.

В SDA добавляют, что будут основываться на успехах средств управления огнем, полученных от HBTSS.

Запуск спутников Космическими силами США

Часть Космических сил США SDA ранее развернула 23 спутника Tranche 0 на орбите в 2023 году, включая спутники уровня транспорта и слежения, с базы космических сил Ванденберг. Четыре спутника Tracking Layer, которые будут запущены с HBTSS от MDA, были доставлены компанией L3Harris Technologies и представляют собой последние спутники в программе Tranche 0, благодаря чему орбитальная группировка достигает 27.

Агентство противоракетной обороны Штатов инициировало программу HBTSS в 2018 году. В январе 2021 года MDA заключила другие соглашения о трансакции с L3Harris Technologies Inc и Northrop Grumman Corporation.

Космические силы США запустят спутники слежения за гиперзвуковым и баллистическим оружием (фото: SpaceX/sda.mil)

Реакция США на намерение РФ отправить ядерное оружие в космос

Ранее сообщалось, что из-за намерения России разместить ядерное оружие в космосе глава комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер предоставил разведданные о серьезной угрозе национальной безопасности США.

Также сообщалось, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал об угрозе национальной безопасности, однако более широкий брифинг состоится 15 февраля.

А CNN писало, что глава комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер предоставил разведданные о серьезной угрозе национальной безопасности всем членам Конгресса для изучения. Это может быть связано с Россией.