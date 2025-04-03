США запускают цепную реакцию кризиса: глобальная экономика в опасности

Как отмечает издание, нужен действительно огромный шок, чтобы ввергнуть всю мировую экономику в рецессию. После Второй мировой войны было два таких события - финансовый кризис 2008-2009 годов и пандемия COVID-19 2020 года.

Тарифы "Дня освобождения" президента Дональда Трампа могут стать третьим подобным экономическим землетрясением за 17 лет.

Последние 75 лет глобализации привели к созданию сложной сети взаимозависимых экономик, что объясняет такие высказывания, как "когда США чихают, Латинская Америка подхватывает пневмонию".

Если тарифы США приведут к тому, что основные торговые партнеры США скатятся в рецессию, это резко сократит экспорт США - 2,1 трлн долларов товаров в прошлом году, плюс еще 1,1 трлн долларов услуг. И это еще до того, как эти партнеры начнут вводить ответные тарифы.

"Это переломный момент для мировой экономики. Многие страны, скорее всего, окажутся в рецессии ", - написал в своей статье экономист Fitch Олу Сонола.

Другие согласны с ним. "Эта политика, если она будет продолжена, скорее всего, приведет к рецессии в экономике США и всего мира в этом году", - написали аналитики JPMorgan в своей заметке.

Первая реакция рынков

Мировые акции резко упали после заявления Трампа, но не так сильно, как если бы они верили, что эти пошлины будут полностью введены и останутся в силе.

Пошлина на импорт из Китая является особенно карательной. Китай экспортирует множество высокотехнологичных товаров, таких как iPhone, но он также является локомотивом, который обеспечивает доступными товарами миллионы семей с низкими доходами, находящихся в затруднительном финансовом положении. Таким образом, один только китайский тариф может привести к значительному росту бедности.

В 2024 году США импортировали товаров на сумму 3,3 триллиона долларов - это более 25 тысяч долларов на домохозяйство.

По данным Evercore, если новые пошлины составят в среднем 29%, то импортерам США придется платить около 1 триллиона долларов в год в виде пошлин, или 7300 долларов на домохозяйство.

На самом деле этого никогда не произойдет - многие товары просто перестанут импортироваться, что приведет к дефициту и значительному росту цен. Однако если импорт в США сократится, это устранит ключевой фактор роста мировой экономики, особенно для стран, зависящих от экспорта, таких как Германия и Китай.

"Один из уроков первых месяцев президентства Трампа заключается в том, что нужно дать новостям немного отстояться, прежде чем воспринимать их всерьез", - рассказал изданию Axios Мэтью Хоуган, директор по инвестициям в Bitwise Asset Management.