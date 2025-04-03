США запускают цепную реакцию кризиса: глобальная экономика в опасности

Экономический шторм набирает силу: новые пошлины США могут стать началом глобальной рецессии, уничтожив триллионы долларов мировой торговли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Как отмечает издание, нужен действительно огромный шок, чтобы ввергнуть всю мировую экономику в рецессию. После Второй мировой войны было два таких события - финансовый кризис 2008-2009 годов и пандемия COVID-19 2020 года.
Тарифы "Дня освобождения" президента Дональда Трампа могут стать третьим подобным экономическим землетрясением за 17 лет.
Последние 75 лет глобализации привели к созданию сложной сети взаимозависимых экономик, что объясняет такие высказывания, как "когда США чихают, Латинская Америка подхватывает пневмонию".
Если тарифы США приведут к тому, что основные торговые партнеры США скатятся в рецессию, это резко сократит экспорт США - 2,1 трлн долларов товаров в прошлом году, плюс еще 1,1 трлн долларов услуг. И это еще до того, как эти партнеры начнут вводить ответные тарифы.
"Это переломный момент для мировой экономики. Многие страны, скорее всего, окажутся в рецессии ", - написал в своей статье экономист Fitch Олу Сонола.
Другие согласны с ним. "Эта политика, если она будет продолжена, скорее всего, приведет к рецессии в экономике США и всего мира в этом году", - написали аналитики JPMorgan в своей заметке.
Мировые акции резко упали после заявления Трампа, но не так сильно, как если бы они верили, что эти пошлины будут полностью введены и останутся в силе.
Пошлина на импорт из Китая является особенно карательной. Китай экспортирует множество высокотехнологичных товаров, таких как iPhone, но он также является локомотивом, который обеспечивает доступными товарами миллионы семей с низкими доходами, находящихся в затруднительном финансовом положении. Таким образом, один только китайский тариф может привести к значительному росту бедности.
В 2024 году США импортировали товаров на сумму 3,3 триллиона долларов - это более 25 тысяч долларов на домохозяйство.
По данным Evercore, если новые пошлины составят в среднем 29%, то импортерам США придется платить около 1 триллиона долларов в год в виде пошлин, или 7300 долларов на домохозяйство.
На самом деле этого никогда не произойдет - многие товары просто перестанут импортироваться, что приведет к дефициту и значительному росту цен. Однако если импорт в США сократится, это устранит ключевой фактор роста мировой экономики, особенно для стран, зависящих от экспорта, таких как Германия и Китай.
"Один из уроков первых месяцев президентства Трампа заключается в том, что нужно дать новостям немного отстояться, прежде чем воспринимать их всерьез", - рассказал изданию Axios Мэтью Хоуган, директор по инвестициям в Bitwise Asset Management.
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении базового тарифа на импорт в размере 10%, а также о введении гораздо более высоких пошлин для некоторых торговых партнеров, особенно в Азии. Китай получил 34% пошлину, Япония получила 24%, Вьетнам 46% и Южная Корея 25%. Европейский Союз получил 20% пошлину.