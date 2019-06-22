США запросили екстрене засідання РБ ООН по Ірану

Вашингтон запросив проведення екстреного засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації навколо Ірану. Про це повідомляє агентство "Анадолу".

Наголошується, що збори запропоновано провести у понеділок, 24 червня, за закритими дверима.

За словами джерел, Сполучені Штати мають намір винести на розгляд РБ ООН недавні інцидентів з танкерами в Ормузькій протоці.

Видання зазначає, що черговим витком ескалації у відносинах між Вашингтоном і Тегераном став інцидент в Ормузькій протоці, де 13 червня на двох танкерах (норвезька Front Altair і японський Kokuka Courageous) сталися вибухи. США звинуватили в нападі на Іран.

РБК-Україна писало, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтвердив, що американські війська були готові нанести удар по трьох об'єктах Ірану через атаки на американський безпілотник.

Нагадаємо, вранці 20 червня в Ірані заявили про знищення безпілотного літального апарату Сполучених Штатів в південній провінції Хормозган. Іранські військові стверджували, що безпілотник увійшов в повітряний простір країни. Однак, представник Центрального командування збройних сил США капітан Білл Урбан тоді спростував факт знищення американського безпілотника у повітряному просторі Ірану.