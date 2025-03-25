США предложили Украине новое соглашение о недрах, вопроса АЭС там нет, - Зеленский

"Вчера команда брифовала меня по поводу нового соглашения, как это выглядит сейчас. Это большое полное соглашение видение американской стороны, от шагов которые были раньше. Рамочное соглашение, вы помните, а после рамочного соглашения разрабатывается полное соглашение. Сейчас американская сторона предложила нашей стороне сразу большое соглашение, их видение", - сказал Зеленский.

По словам президента, деталей соглашения у него еще нет.

"Я попросил нормально разобраться с этим соглашением, сделать разъяснение всех деталей и потом уже нам собираться и понимать что это уже серьезный документ. А такой документ будет нарабатываться сторонами, а после идти в парламент по ратификации", - отметил он.

В то же время Зеленский уточнил, что вопроса атомных электростанций в соглашении нет.