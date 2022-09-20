В США предложили разработать механизм передачи Украине замороженных активов России
Министерство юстиции США обратилось к Конгрессу с просьбой разрешить использование конфискованных российских активов для поддержки Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы рабочей группы Минюста по применению санкций против России Эндрю Адамс во вторник, 20 сентября, во время слушаний в сенатском комитете по банковским, жилищным и городским делам.
"Это предложение позволит министерству юстиции, казначейству и штату работать вместе, чтобы вернуть средства правительству США для возмещения ущерба, нанесенного российской агрессией в отношении Украины", - сказал он.
По его словам, предоставление этих полномочий требует внесения поправок в несколько законов, регулирующих использование конфискованных средств.
Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль, обсуждая вопрос признания США России страной спонсором терроризма, заявил, что США должны найти гибридный вариант или внести изменения в законодательство, чтобы Украина могла получить замороженные активы.
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