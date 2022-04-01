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США запідозрили Kaspersky в поширенні шкідливих програм, - Reuters

Логотип Kaspersky (Фото: kasperskydaily.com)
Автор: Константин Широкун

Уряд США попередив американські компанії про те, що Москва може маніпулювати програмним забезпеченням, розробленим російською компанією Kaspersky, з метою заподіяння шкоди американській інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Розрахунок ризиків істотно змінився після конфлікту на Україні, вони виросли", — сказав високопоставлений чиновник США про програмне забезпечення студії Касперського.

Kaspersky, один з найпопулярніших виробників антивірусного програмного забезпечення, має штаб-квартиру в Москві та заснований Євгеном Касперським, якого офіційні особи США пов'язують з російською розвідкою. 25 березня Федеральна комісія зі зв'язку США додала "Лабораторію Касперського" до свого списку комунікаційного обладнання та постачальників послуг, які несуть загрозу національній безпеці США.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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