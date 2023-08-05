США заморозили финансирование программ для Нигера, - Госдеп

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

"Эта временная мера не затрагивает все программы внешней помощи США в Нигере. Самое главное, что предоставление жизненно важной гуманитарной помощи и продовольственной помощи будет продолжено", - говорится в заявлении госсекретаря США.

По его словам, власти США продолжат взаимодействовать со страной, где это целесообразно, включая дипломатические операции и операции по обеспечению безопасности для защиты американского персонала.

Блинкен также отметил, что американская помощь правительству Нигера зависит от демократического управления и соблюдения конституционного порядка в стране.

"Мы сохраняем приверженность поддержке народа Нигера, чтобы помочь сохранить с трудом полученную демократию, и мы вновь призываем немедленно восстановить демократически избранное правительство Нигера", - говорится в сообщении Госдепартамента США.

Переворот в Нигере

26 июля военнослужащие президентской гвардии Нигера фактически взяли в заложники президента Мохаммеда Базума, заблокировав доступ к его резиденции. Позже они заявили, что свергли правительство президента Мохаммеда Базума, закрыли границы и ввели комендантский час.

Через два дня глава президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером Нигера. Он был связан с попыткой государственного переворота против бывшего президента в 2015 году.

Спустя несколько дней, 4 августа, руководители оборонных ведомств стран Западной Африки заявили, что разработали план возможного военного вмешательства в Нигер.

О перевороте в Нигере и о том, как он может повлиять на ситуацию в регионе, - читайте в материале РБК-Украина.