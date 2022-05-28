США закуповують ракетні комплекси Stinger на 625 млн доларів замість переданих Україні

США уклали контракт на суму 625 мільйонів доларів з Raytheon Technologies на поставку зенітних комплексів Stinger для поповнення запасів, раніше відправлених в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зенітні комплекси Stinger виробництва Raytheon мають попит в Україні. З лютого США відправили в Україну близько 1400"Стінгерів". В американській армії Stinger малозастосовні через їх малого радіуса дії. Але Сполученим Штатам необхідно заповнювати свої склади до того часу, поки розробляється наступне покоління переносних зенітно-ракетних комплексів.
Контракт на поставку 1468 "Стінгерів" обійдеться платникам податків США в 687 мільйонів доларів. Цікаво, що виробнича лінія Stinger була закрита в грудні 2020 року, а армія США не закуповувала ці комплекси з 2004 року.
Раніше ми повідомляли, що зСполучені Штати схвалили передачу Україні ракетних систем великої дальності типу MLRS. Офіційно про це може бути оголошено вже наступного тижня.
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