США закуповують ракетні комплекси Stinger на 625 млн доларів замість переданих Україні

Зенітні комплекси Stinger виробництва Raytheon мають попит в Україні. З лютого США відправили в Україну близько 1400"Стінгерів". В американській армії Stinger малозастосовні через їх малого радіуса дії. Але Сполученим Штатам необхідно заповнювати свої склади до того часу, поки розробляється наступне покоління переносних зенітно-ракетних комплексів.

Контракт на поставку 1468 "Стінгерів" обійдеться платникам податків США в 687 мільйонів доларів. Цікаво, що виробнича лінія Stinger була закрита в грудні 2020 року, а армія США не закуповувала ці комплекси з 2004 року.