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У США закрили два центру вакцинації Johnson & Johnson через побічні реакції

Новость на русском → США, П'ятниця 09 квітня 2021 08:26
У США закрили два центру вакцинації Johnson & Johnson через побічні реакції Фото: Johnson & Johnson вивчає реакцію на вакцину (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

У США тимчасово закрили два центру вакцинації проти коронавірусу Johnson & Johnson - в Північній Кароліні і Колорадо. Після введення вакцини у деяких пацієнтів спостерігалися несприятливі наслідки.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Вакцинація в штаті Північна Кароліна була припинена 8 квітня після того, як побічні реакції були виявлені у 18 осіб. При цьому чотирьох осіб довелося доставити в лікарню для обстеження. Всього в центрі отримали щеплення понад 2,3 тисячі осіб.

Рішення про тимчасове припинення роботи центру було ухвалене в цілях обережності після консультацій з Johnson & Johnson.

В Колорадо центр вакцинації був закритий ще в середу, 7 квітня, після того, як у 11 людей з'явилися побічні реакції. З них дві людини потрапили в лікарню. Побічні реакції були виявлені лише у 0,62% вакцинованих в Колорадо.

Серед побічних реакцій на вакцину Johnson & Johnson - нудота та запаморочення.

У компанії заявили, що вивчають будь-які повідомлення про побічні реакції на їх вакцину.

Раніше РБК-Україна писало, що в США могли бути бракованими 15 мільйонів доз вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson.

За результатами клінічних випробувань вакцина Johnson & Johnson показала ефективність 66%. На такому рівні оцінюється ефективність запобігання середніх і важких ускладнень при зараженні COVID-19.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує вакцину від COVID-19 компанії Janssen, яка входить в концерн Johnson & Johnson.

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